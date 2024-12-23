خبر سار للمتقاعدين

نيوز - محلي

أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس عطوان العطواني، اليوم الاثنين، أن اللجنة المالية قدمت مقترحا لتعديل قانون التقاعد الموحد بغية تعديل السن التقاعدي من 60 الى 63 عاما.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان نشرته الوكالة الرسمية وتابعته نيوز، إن "رئيس اللجنة المالية في مجلس عطوان العطواني، استقبل اليوم الاثنين، وفد ممثلي شريحة المتقاعدين".

وأضاف، "ناقش الاجتماع سبل تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين من خلال تنفيذ القوانين والتشريعات التي تخدم هذه الشريحة الكبيرة".

وأشار العطواني – حسب البيان- الى أن "اللجنة المالية قدمت مقترحا لتعديل قانون التقاعد الموحد بغية تعديل السن التقاعدي من 60 الى 63 عاما، وهي تعكف حاليا على تهيئة كل متطلبات إنجاز هذا التعديل المهم".

ولفت الى أن "هذا التعديل يمكن أن يتضمن إضافة مقترحات أخرى من شأنها ترصين التشريع ومعالجة اي خلل واجه تطبيق النافذ خاصة فيما يتعلق في آليات الاستقطاع او التعويض او اي حقوق أخرى".

وتسلم العطواني لائحة تضم جملة من المقترحات التي تقدم بها وفد شريحة المتقاعدين، واعدا بدراستها والاستفادة منها في التعديل المرتقب.