القاضي زيدان يستقبل وزير الدفاع نايف الشمري ويبحثان الدعاوى الخاصة بالوزارة

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استقبل ، القاضي ، اليوم الأحد، ، وبحث معه المعالجات القانونية للدعاوى الخاصة بالوزارة والمعروضة أمام المحاكم المختصة.

وذكر إعلام القضاء في بيان أن قدّم التهنئة للشمري بمناسبة تسنّمه منصبه الجديد، خلال اللقاء الذي عُقد في .