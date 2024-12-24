اعتقال امرأة بتهمة "السحر والشعوذة" في أربيل

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باعتقال امرأة بتهمة "السحر والشعوذة" في .

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وقال في حديث لـ نيوز، إن "مديرية شرطة محافظة اعتقلت امرأة من مواليد 1987، بتهمة ممارسة السحر والشعوذة واستغلال العديد من الأشخاص بالاحتيال والخداع".

وأضاف أن "المتهمة وهي من سكان قامت بهذه الأفعال بهدف تحقيق مكاسب مادية، متجاهلة الآثار الاجتماعية السلبية التي تسببت بها، حيث استغلت حقوق الأسرة وقامت بتحصيل الأموال من ضحاياها عبر بطاقات مصرفية".