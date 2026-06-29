بالصور.. ما سببه الحريق في معرض للسيارات بالنهضة

وقال المصدر لـ ، ان "حريقا اندلع اليوم في احد معارض ببغداد، ما ادى الى الحاق اضرار بسيارتين".واضاف ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق باسباب اندلاع الحريق".