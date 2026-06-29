امانة بغداد: التحول الرقمي خطوة استراتيجية لتطوير الخدمات

وقال الأمين في كلمته خلال المؤتمر، أن "التحول الرقمي لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة تفرضها متطلبات التنمية الحديثة وتطلعات المواطنين للحصول على خدمات حكومية أكثر كفاءة وشفافية وسرعة".وأشار إلى أن "أمانة تنظر إلى التحول الرقمي بوصفه مشروعاً استراتيجياً متكاملاً، تعمل على ترسيخه في مختلف مفاصل عملها، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن مستقبل المدن يقوم على الأنظمة الذكية والإدارة الرقمية".وتابعت أن "الأمانة شرعت بتنفيذ عدد من المشاريع الرقمية، من بينها التحول الإلكتروني في إنجاز معاملات إجازات البناء والتصرفات العقارية، واعتماد الجباية الإلكترونية في ، إلى جانب المضي بخطط متكاملة لتوسيع أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني لتشمل مختلف الرسوم والضرائب والغرامات والجبايات في جميع دوائر الأمانة".وأضاف أن "أمانة بغداد أطلقت كذلك تطبيق “بغداد… صوت المواطن” ليكون نافذة مباشرة للتواصل بين المواطن والمؤسسة البلدية، عبر استقبال الشكاوى والملاحظات ومتابعتها إلكترونياً، بما يعزز سرعة الاستجابة ويرتقي بمستوى الخدمات".