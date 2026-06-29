توضيح جديد من التربية بشأن الاعلان عن نتائج الثالث المتوسط

وقال المتحدث الرسمي بشان التربية ، في تصريح، ان " اللجان الامتحانية اكملت عملية التصحيح لدفاتر الثالث المتوسط وشرعت بعلمية التدقيق".وتابع، ان "لغاية الان لم يحدد الموعد النهائي لإعلان النتائج، عبر المنصة الخاصة بالوزارة عبر الاسم والرمز الخاص بكل طالب".