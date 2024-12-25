"رجل قانون يخرق القانون".. شرطي "يصفع" طفلا يبيع الورد في بغداد (فيديو)

ويظهر في الفيديو قيام الشرطي بمسك الصبي ويحاول جره الى مكان ما ولكن الصبي كان متمسكا بإحدى وهو يتوسل بالشرطي بالإعفاء عنه بقوله (والله بعد ما اسويها).ولم تتأكد نيوز من "جناية" هذا الطفل، هل كان يبيع الورد فقط أم قام بعمل مخالف للقانون كالسرقة مثلا.ولكن على أية حال رأى المتفاعلون مع مقطع الفيديو أنه مهما كانت "جناية" هذا فليس من حق الشرطي أن يعتدي عليه بهذه الطريقة أمام الناس.وعلق متفاعلون آخرون مع الفيديو بعنوان "رجل يخرق القانون" في إشارة الى ان الشرطي هو أكثر الناس دراية بالقانون الذي ينبغي ان يطبقه على المخالفين، وليس خرقه بهذه الطريقة.