طقس العراق.. صافرة الامطار تنطلق اليوم غربًا وللشرق الحصة الأكبر

وستشمل الحالة الممطرة المناطق الشمالية عموما ومناطق شرقي البلاد السليمانية واسط البصرة، وتشمل أيضا مناطق الفرات الأوسط الديوانية بابل النجف الاشرف كربلاء المقدسة وتشمل أيضا بعض مناطق وسط من محافظات صلاح الدين وبعض الأماكن المتفرقة".اما شدة الهطول، فتكون الامطار من خفيفة الى متوسطة مع بعض الغزارة في مناطق شمال البلاد ومناطق شرقي البلاد أيضا لكنها تكون خفيفة مع بعض الزخات في مناطق الفرات الأوسط ووسط البلاد وتكون غير شاملة لجميع المناطق أيضا في بعض الفترات مع الرعد والبرق ".ومن المتوقع تسجيل نشاط رياح قوي في عموم قد تتجاوز في بعض الأماكن ٥٠ كم في الساعة وأكثر في بعض الأماكن في غربي البلاد وصلاح الدين أيضا ومن المتوقع أن تتشكل بعض موجات الغبار بسبب نشاط الرياح الجنوبية الشرقية.وستبدأ الحالة الممطرة بعد ظهر اليوم على مناطق شمال وغرب الانبار بالاضافة لاجزاء من غرب وجنوب الموصل على شكل زخات رعدية متفاوتة، وستكون صافية الأجواء الى غائمة جزئيا مع حدوث نشاط خفيف الى معتدل للرياح الجنوبية الشرقية ومتوقع ان تتسع رقعة الامطار يوم وفجر وصباح السبت وسوف تحظى مدن والاقسام الشرقية باعلى فرص وكميات الامطار يليها مدن الجنوب والاقل تاثرا هي مدن الوسط والانبار.