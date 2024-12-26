القضاء العراقي يدرس تطبيق الذكاء الاصطناعي في المحاكم

وقال في بيان ورد لـ نيوز، إن "مجلس عقد جلسته الثالثة عشرة صباح يوم الخميس الموافق 26 /12 /2024 برئاسة رئيس التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان وتم خلالها ترقية عدداً من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام وإقرار التشكيلات الخاصة ببعض المحاكم وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف".وأضاف المجلس، "كما تم إقرار انتداب وإنهاء انتداب عدد من القضاة واعضاء الادعاء العام بناءً على مقتضيات المصلحة العامة".وتابع المجلس، أن "الجلسة شهد عرض مذكرة رئيس هيئة الإشراف القضائي حول مشاركته في البرنامج التدريبي الذي أقيم في القطرية الدوحة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة".وبين المجلس، أن "مجلس وجه إقامة ورش عمل في رئاسات الاستئناف كافة لبحث استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وتطبيقه في القضاء".وبحسب البيان، أكد على توجيه القضاة بالتعامل الجيد مع الشخصيات العلمية والأكاديمية من الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم وبما يضمن حفظ مكانتهم الاجتماعية.