الموقف القانوني من القرار العراقي بإعدام الجولاني

نيوز – محلي

اصدر في وقت سابق، حكما بالإعدام بحق احمد الشرع، الملقب بالجولاني غيابياً، بتهمة "الإرهاب وقتل العراقيين" عندما كان جزءاً من قبل انشقاقه عن أبو بكر البغدادي، وتشكيله في سوريا جبهة النصرة التي تحوّلت في ما بعد إلى هيئة تحرير الشام.

وقال الخبير القانوني علي التميمي في تصريح صحفي ان "حكم الإعدام الصادر غيابياً من بحق الجولاني صحيح قانونياً، وهو يخضع لإجراءات قانونية محدّدة، في مقدمتها أن يحضر المتهم، وتعاد المحاكمة عند حضوره خلال مدّة محددة وهي 6 أشهر"، مبينا انه "في حال عدم حضوره خلال المدة المذكورة يتحوّل الحكم الغيابي إلى حكم وجاهي".

وأضاف أن "حكم الإعدام يبقى قائماً ولا يسقط إلا بإلغائه من قبل أو المحكمة"، مبيناً أن "هذا الحكم لا يحمل تأثيراً فعلياً في الوقت الراهن، كون أصبح يتعامل مع سياسة بأكملها، وليس فقط مع أفراد ينتمون إلى تنظيمات مسلّحة".

وفي حين صنّفت الولايات الأميركية أبو محمد الجولاني، إرهابياً، وخصصت مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار أميركي لأي شخص يدلي بمعلومات تؤدي للقبض عليه، فإنها تواصلت معه رسمياً عبر وفد رسمي أعلن عن إلغاء المكافأة المخصصة للقبض عليه، وهو الذي صار يعرف باسمه الحقيقي: أحمد الشرع.