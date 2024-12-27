مشاهد من الصلاة الموحدة في مدينة الصدر

ادناه:وفي وقت سابق، أعلن الإشراف العام في التيار الوطني الشيعي، عن إقامة صلاة موحدة يوم الجمعة، بمناسبة الذكرى السنوية لإقامة صلاة في وسط وجنوب العراق، على أن تقام الصلاة الموحدة في واحدة بالرصافة وأخرى بالكرخ.