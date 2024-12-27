انقطاع شارع رئيسي امام حركة السير وسط بغداد وتحذير من كارثة (صور)

نيوز – محلي

أدت الرياح الشديدة الى سقوط عمود كهرباء وسط رئيسي في اليوم.

وقال مراسل نيوز، ان "عمود كهرباء سقط في رئيسي بمنطقة الناظمية التابعة للكرادة وسط بسبب الرياح الشديدة".

وأضاف ان "سقوط العامود لن يسفر عن اية خسائر".

فيما حذر مواطنون من قد تحصل في حال تقرب المواطنين من العمود او الاسلاك التي تقطعت ما يؤدى الى الموت، داعين فرق الصيانة الى التوجه الفوري وإصلاح العمود قبل هطول الامطار.