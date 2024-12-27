أربيل.. شاحنة تخرج جسر سوران عن الخدمة (صور)

وقال لـ نيوز، إن "جسر سوران بمحافظة تعرض لحادث اصطدام شاحنة كبيرة، مما أدى إلى أضرار جسيمة في هيكل الجسر وإخراجه عن الخدمة بشكل كامل".وأضاف، أن "السلطات المحلية هرعت لإغلاق الطريق المؤدي للجسر حفاظًا على سلامة السائقين والمارة، وتم توجيه الحركة المرورية إلى طريق بيخال كبديل حتى انتهاء عمليات الصيانة"، الى ان "الحادث أثار قلق الأهالي، فيما تعمل الجهات المختصة على إصلاح الأضرار".ادناه الصور: