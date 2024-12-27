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أربيل.. شاحنة تخرج جسر سوران عن الخدمة (صور)

محليات

2024-12-27 | 12:11
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أربيل.. شاحنة تخرج جسر سوران عن الخدمة (صور)
2,727 مشاهدة

افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بتعرض جسر سوران لحادث اصطدام شاحنة كبيرة، مما أدى إلى أضرار جسيمة في هيكل الجسر وإخراجه عن الخدمة بشكل كامل.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "جسر سوران بمحافظة أربيل تعرض لحادث اصطدام شاحنة كبيرة، مما أدى إلى أضرار جسيمة في هيكل الجسر وإخراجه عن الخدمة بشكل كامل".
وأضاف، أن "السلطات المحلية هرعت لإغلاق الطريق المؤدي للجسر حفاظًا على سلامة السائقين والمارة، وتم توجيه الحركة المرورية إلى طريق بيخال كبديل حتى انتهاء عمليات الصيانة"، مشيرا الى ان "الحادث أثار قلق الأهالي، فيما تعمل الجهات المختصة على إصلاح الأضرار".

ادناه الصور:
 
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اربيل

جسر سوران

حادث

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