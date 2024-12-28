يوم غد.. صرف المستحقات المالية لهذه الفئة

نيوز – محلي

أعلنت العليا للانتخابات، ان الأسبوع الحالي سيشهد وصول المستحقات المالية لموظفي الاقتراع لانتخابات برلمان كوردستان.

وقالت جمانة الغلاي المتحدثة باسم العليا للانتخابات في تصريح تابعته نيوز، انه "سيتم يوم غد الاحد تحويل المستحقات المالية لموظفي الاقتراع لانتخابات برلمان كوردستان لمكاتب في اقليم كوردستان عبر المصرف للتجارة TBI".

وأضافت: "ستقوم مكاتب في إقليم كوردستان بتسلم المبالغ المالية ليتم توزيعها فيما بعد على موظفي الاقتراع لانتخابات برلمان كوردستان التي جرت يوم 20/10/2024"، حسب الرقعة الجغرافية.