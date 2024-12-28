السوداني يفتتح مستشفى الشعب ويصدر توجيها للشركة المشغلة

افتتح محمد شياع السوداني، اليوم السبت، العام في بسعة (246) سريراً.

وقال السوداني في بيان، "افتتح رئيس الوزراء، اليوم السبت، العام في بسعة (246) سريراً، أحد المشاريع المتلكئة التي عملت الحكومة على إنجازها، كما أعلن سيادته اعتماد المشتركة لتشغيله لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

ووجه السوداني التركية التي ستقوم بتشغيل المستشفى بـ"ضرورة أن يقترن هذا المبنى بأفضل الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين"، وأوضح أن "معيار النجاح سيعتمد على مدى رضا المواطن عن الخدمة الطبية والصحية المقدمة داخل المستشفى".



وأكد بحسب البيان أن "مستشفى الشعب، يعد أول عام يشيد في منذ نحو أربعة عقود"، مشيراً إلى "حرص الحكومة على استكمال كل المشاريع المتلكئة والمتوقفة في والمحافظات، إذ تمكنت من إنجاز أكثر من 50% من المشاريع المتلكئة".



وأوضح السوداني أنّ "الخدمة والرعاية لا يمكن أن تتأخرا، ويجب أن تتوفرا للمواطن في بلده بدلاً من السفر إلى خارج العراق"، مؤكداً "مضيّ الحكومة باتجاه إنجاز البنى التحتية للقطاع الصحي، وتحسين الخدمات من خلال الاعتماد على أسلوب التشغيل وإدارة المسشتفيات بالتعاون مع القطاع الخاص، بالاعتماد على مؤسسات عالمية مختصة".