الحكم على النائب السابق كاظم الصيادي بالحبس 6 أشهر عن جريمة ابتزاز

وذكرت المصدر في حديث لـ ، إن "المحكمة المختصة أصدرت حكمها بالحبس لمدة 6 أشهر بحق النائب السابق ، وذلك عن تهم تتعلق بالابتزاز".وكانت قوة أمنية قد ألقت القبض على الصيادي في وقت سابق، بناءً على أوامر قضائية صريحة صادرة عن ، على خلفية شكاوى وتهم تتصل بملفات ابتزاز.