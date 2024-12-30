تظاهرة حاشدة امام حقل غرب القرنة في البصرة (فيديو)

وقال في حديث لـ نيوز، انه "وصلت حشود كبيرة من المتظاهرين من اهالي قضاء شمال امام بوابة حقل غرب القرنة 1 والطريق الرئيسي المؤدي إلى الحقول النفطية من جهة. قضاء المدينة".وأضاف، ان "ذلك بعد انتهاء المهلة التي أعطاها المعتصمون للحكومة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل".واشار الى ان "المتظاهرين تجاوزوا البوابة الأولى بتجاه المحطة السابعة للحقول النفطية".