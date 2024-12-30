توضيح من التربية حول امتحانات نصف السنة

نيوز – محلي

أصدرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، توضحا حول آلية امتحان نصف السنة لتلاميذ وطلبة الانتساب للعام الدراسي 2024- 2025.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، ان " آلية امتحان نصف السنة لتلاميذ وطلبة الانتساب للعام الدراسي 2024- 2025 تكون عبر الكتاب أدناه:

