مصرع شابين بحريق في البصرة

نيوز – محلي

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق داخل منزلهما في .

وقال لـ نيوز، ان "حريقا اندلع داخل منزل سكني في منطقة الشعيبة التابعة لقضاء الزبير غرب البصرة، ما أدى الى شخصين والحاق اضرار مادية بالمنزل".

وأضاف ان "فرق الدفاع المدني وصلت لاخماد الحرق"، الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاعه".