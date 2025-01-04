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أهالي الموصل يؤدون صلاة الاستسقاء طلباً لنزول المطر

محليات

2025-01-04 | 03:27
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أهالي الموصل يؤدون صلاة الاستسقاء طلباً لنزول المطر
329 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات

خرج العشرات من أهالي مدينة الموصل إلى الساحات العامة والمناطق المفتوحة، اليوم السبت، وأدوا صلاة الاستسقاء تضرعاً إلى الله سبحانه وتعالى، طلباً لنزول المطر بعد انحباسه لفترة طويلة.


وقال مراسل السومرية نيوز، إن المدينة التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة وتربية المواشي شهدت فترة جفاف أثرت بشكل ملحوظ على مصادر المياه والمحاصيل الزراعية، مما دفع الأهالي إلى اللجوء إلى الله أملاً في انفراج الأزمة.

وأضاف المراسل، أن المصلين تجمعوا من مختلف الأعمار والمناطق، في أجواء مليئة بالتضرع والخشوع، متوجهين بالدعاء إلى الله ليرحمهم بالغيث ويرفع عنهم البلاء.

بدورهم، أكد الأهالي على أهمية التكاتف والدعاء في مثل هذه الظروف، معربين عن أملهم بأن يمنّ الله عليهم بالغيث قريباً لإنقاذ الأرض والزراعة والحياة اليومية.

ويُعتبر هذا المشهد جزءاً من التراث الديني والاجتماعي في العراق، حيث يلجأ الناس إلى هذه الصلاة في أوقات الجفاف أو الشدائد.


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الموصل

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