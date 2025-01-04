أهالي الموصل يؤدون صلاة الاستسقاء طلباً لنزول المطر

وقال مراسل نيوز، إن التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة وتربية المواشي شهدت فترة جفاف أثرت بشكل ملحوظ على مصادر المياه والمحاصيل الزراعية، مما دفع الأهالي إلى اللجوء إلى الله أملاً في انفراج الأزمة.وأضاف المراسل، أن المصلين تجمعوا من مختلف الأعمار والمناطق، في أجواء مليئة بالتضرع والخشوع، متوجهين بالدعاء إلى الله ليرحمهم بالغيث ويرفع عنهم البلاء.بدورهم، أكد الأهالي على أهمية التكاتف والدعاء في مثل هذه الظروف، معربين عن أملهم بأن يمنّ الله عليهم بالغيث قريباً لإنقاذ الأرض والزراعة والحياة اليومية.ويُعتبر هذا جزءاً من التراث الديني والاجتماعي في العراق، حيث يلجأ الناس إلى هذه الصلاة في أوقات الجفاف أو الشدائد.