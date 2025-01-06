كربلاء.. انقطاع الماء عن عدد من الاحياء غدا

اصدرت مديرية ماء المقدسة، اليوم الاثنين، تنويها للمواطنين بشأن قطع الماء ليوم غد الثلاثاء من الساعة 6 صباحاً والى الساعة 5 مساءاً لوجود أعمال إطفاء طارئة (رفع تعارضات مع اعمال الدوائر الخدمية).





1. أحياء العسكري قطاع 19/17/16/15/14/13/12/11



2. أحياء الداخلي.



3. حي اليرموك .



4. حي الامير الاولى والثانية.



5. حي المهندسين الزراعيين وحي المدراء".

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، ان "الاحياء المشمولة بالقطع هي:1. أحياء العسكري قطاع 19/17/16/15/14/13/12/112. أحياء الداخلي.3. حي اليرموك .4. حي الامير الاولى والثانية.5. حي المهندسين الزراعيين وحي المدراء".