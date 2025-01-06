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كربلاء.. انقطاع الماء عن عدد من الاحياء غدا
محليات
2025-01-06 | 07:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
368 مشاهدة
اصدرت مديرية ماء
كربلاء
المقدسة، اليوم الاثنين، تنويها للمواطنين بشأن قطع الماء ليوم غد الثلاثاء من الساعة 6 صباحاً والى الساعة 5 مساءاً لوجود أعمال إطفاء طارئة (رفع تعارضات مع اعمال الدوائر الخدمية).
وقالت المديرية في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، ان "الاحياء المشمولة بالقطع هي:
1. أحياء العسكري قطاع 19/17/16/15/14/13/12/11
2. أحياء
الامن
الداخلي.
3. حي اليرموك .
4. حي الامير الاولى والثانية.
5. حي المهندسين الزراعيين وحي المدراء".
>>
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