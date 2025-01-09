السوداني يفتتح مشروع رقم الطوارئ الموحد (911)

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حب وكراهية
من
11:00 AM
الى
11:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في تشاد.. إطلاق رصاص قرب القصر الرئاسي
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-512347-638720155522198813.jpg
السوداني يفتتح مشروع رقم الطوارئ الموحد (911)
محليات
2025-01-09 | 05:31
Alsumaria Tv
https://alsumaria.tv/authors
1,319 مشاهدة
السومرية
نيوز – محليات
افتتح رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مشروع رقم الطوارئ الموحد (911) في مديرية الاستجابة والسيطرة المركزي التابعة لوزارة الداخلية.
وقال
مكتب
رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، إن "السوداني وجّه نداءً إلى جميع التشكيلات، أكد خلاله أهمية هذا المشروع الذي يمثل أحد أهداف رؤية الحكومة في تطوير البنية التحتية الأمنية والخدمية، وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة للطوارئ، وتحقيق التواصل الفاعل مع المواطن على مدار (24) ساعة في اليوم، في الإبلاغ عن الحالات الطارئة والمشبوهة".
وأوضح رئيس
مجلس الوزراء
أن "رقم (911) ليس مجرد خط ساخن، بل هو العمود الفقري لنظام الاستجابة الطارئ، وتم اعتماده ليكون مرجعاً موحداً من أجل
توحيد
جهود جميع مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية، وباقي الوزارات الخدمية والأمنية، بما يضمن
تحسين
الأداء، وزيادة الأمان وترسيخ ثقة المواطن بالمؤسسات الأمنية".
وبحسب البيان، يمثل هذا المشروع، الذي يعد الأول من نوعه في العراق، نقلة نوعية في التحول الرقمي والاتصالات الحديثة، وفرض الأمن وتقديم الخدمات الشرطوية والإنسانية.
يُشار إلى أنه جرى استحداث مديرية (الاستجابة السريعة والسيطرة المركزية/ 911) في وزارة الداخلية، بقرار مجلس الأمن الوطني رقم (1) لسنة 2024، بهدف
توحيد
جميع أرقام الطوارئ البالغ عددها 26 رقماً، برقم واحد هو 911، بهدف ضمان سرعة الاستجابة للحوادث والحالات الطارئة، مثل الحوادث المرورية والحرائق والجرائم، إضافة إلى استلام المعلومات الأمنية والشكاوى والاستفسارات وإحالتها إلى الجهات المختصة، وإنشاء (51) محطة استجابة فرعية في عموم العراق، بكوادر متخصصة تجيد عدة لغات مستخدمة في العراق.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
افتتاح المبنى الجديد لمديرية التسجيل العقاري في أيمن الموصل
04:38 | 2025-01-08
خبير يدق ناقوس الخطر بعد "تحول زلازل إثيوبيا إلى براكين".. ماذا سيحدث؟
12:52 | 2025-01-03
نشرة السومرية.. افتتاح مشاريع للطاقة في بيجي وسخط على تسليم المعارض الكويتي
11:03 | 2025-01-02
السامرائي يستقبل رئيس الوزراء خلال افتتاح مشاريع في صلاح الدين
05:49 | 2025-01-02
افتتاح
الخط
الساخن
911
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هام للعراقيين.. تعليق حكومي عن رواتب الموظفين
اقتصاد
26.88%
09:45 | 2025-01-08
هام للعراقيين.. تعليق حكومي عن رواتب الموظفين
09:45 | 2025-01-08
حرب جديدة تلوح بالأفق في العراق
سياسة
26.01%
10:28 | 2025-01-08
حرب جديدة تلوح بالأفق في العراق
10:28 | 2025-01-08
11 شرطًا لتأهل المنتخب العراقي إلى كأس العالم 2026
رياضة
23.61%
04:01 | 2025-01-08
11 شرطًا لتأهل المنتخب العراقي إلى كأس العالم 2026
04:01 | 2025-01-08
بالوثيقة.. تحديد سعر أمبير المولدات بـ50 ديناراً
محليات
23.5%
08:56 | 2025-01-08
بالوثيقة.. تحديد سعر أمبير المولدات بـ50 ديناراً
08:56 | 2025-01-08
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
تجميل الأسنان.. بين الحاجة الطبية والتسويق التجاري - حلقة ١٩٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-09
Morning Live
تجميل الأسنان.. بين الحاجة الطبية والتسويق التجاري - حلقة ١٩٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-09
ناس وناس
الديوانية الحمزة الشرقي - الحلقة ١٩٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-09
ناس وناس
الديوانية الحمزة الشرقي - الحلقة ١٩٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-09
بعد التحري
تسليم الخالدي للكويت.. انصياع للقانون ام صفقة سياسية - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-08
بعد التحري
تسليم الخالدي للكويت.. انصياع للقانون ام صفقة سياسية - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-08
من الأخير
السوداني يريح ركابه في طهران - حلقة ٦٠ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-08
من الأخير
السوداني يريح ركابه في طهران - حلقة ٦٠ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-08
العراق في دقيقة
08-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-08
العراق في دقيقة
08-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-08
استديو Noon
هل تستطيع العيش مع نسخة مشابهة لك؟ 8-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-08
استديو Noon
هل تستطيع العيش مع نسخة مشابهة لك؟ 8-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-08
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة الأسبوع 8-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-08
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة الأسبوع 8-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-08
52 دقيقة
سوق الجمعة...سوق شعبي تقليدي! - حلقة ٢٩ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-07
52 دقيقة
سوق الجمعة...سوق شعبي تقليدي! - حلقة ٢٩ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-07
الهوا الك
من يتحمل مسؤولية الأخطاء الطبية؟ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
09:30 | 2025-01-06
الهوا الك
من يتحمل مسؤولية الأخطاء الطبية؟ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
09:30 | 2025-01-06
الأكثر مشاهدة
Morning Live
تجميل الأسنان.. بين الحاجة الطبية والتسويق التجاري - حلقة ١٩٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-09
Morning Live
تجميل الأسنان.. بين الحاجة الطبية والتسويق التجاري - حلقة ١٩٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-09
ناس وناس
الديوانية الحمزة الشرقي - الحلقة ١٩٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-09
ناس وناس
الديوانية الحمزة الشرقي - الحلقة ١٩٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-09
بعد التحري
تسليم الخالدي للكويت.. انصياع للقانون ام صفقة سياسية - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-08
بعد التحري
تسليم الخالدي للكويت.. انصياع للقانون ام صفقة سياسية - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-08
من الأخير
السوداني يريح ركابه في طهران - حلقة ٦٠ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-08
من الأخير
السوداني يريح ركابه في طهران - حلقة ٦٠ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-08
العراق في دقيقة
08-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-08
العراق في دقيقة
08-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-08
استديو Noon
هل تستطيع العيش مع نسخة مشابهة لك؟ 8-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-08
استديو Noon
هل تستطيع العيش مع نسخة مشابهة لك؟ 8-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-08
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة الأسبوع 8-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-08
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة الأسبوع 8-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-08
52 دقيقة
سوق الجمعة...سوق شعبي تقليدي! - حلقة ٢٩ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-07
52 دقيقة
سوق الجمعة...سوق شعبي تقليدي! - حلقة ٢٩ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-07
الهوا الك
من يتحمل مسؤولية الأخطاء الطبية؟ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
09:30 | 2025-01-06
الهوا الك
من يتحمل مسؤولية الأخطاء الطبية؟ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
09:30 | 2025-01-06
اخترنا لك
في الملتقى العلمي الأول بواسط.. الموافقة على استحداث جامعة حكومية جديدة
04:30 | 2025-01-09
بمناسبة عيد الشرطة.. إعفاء ضباط ومنسبي ميسان من العقوبات الانضباطية
03:51 | 2025-01-09
اربيل وساطة كردية... البارزاني يدخل على خط التهدئة في جبهة الشمال السوري
03:45 | 2025-01-09
ضبط عصابة تهريب سيارات أوربية في منفذ زرباطية
03:42 | 2025-01-09
للتوعية بتاريخ الحضارة.. الثقافة تعتزم إنشاء المتحف العراقي الإلكتروني
03:18 | 2025-01-09
بيئة النجف تفرض غرامات بـ2.5 مليار دينار على مشاريع مخالفة
03:04 | 2025-01-09
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.