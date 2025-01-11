انطلاق امتحانات نصف السنة للدراسة الثانوية

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إن "الامتحانات أجريت وسط استعدادات وإجراءات مثالية حرصت للتربية على توفيرها مع المتابعة الميدانية اليومية".وأضافت الوزارة، "المرحلة الابتدائية ستستكمل الامتحانات التحريرية يوم الاثنين الموافق الثالث عشر من كانون الثاني"، مشيرة الى ان "وزير التربية منح صلاحية امتحان الصفوف الأولية الشفوية مبكرا تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور والضغط الذي قد يحصل للملاكات التعليمية نتيجة اعداد التلاميذ الكبيرة".