توجيه حكومي بشأن مستشفيات في بغداد

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، أن "السوداني، ترأس اليوم الأحد، اجتماعاً لمتابعة سير العمل في مشاريع المستشفيات الجديدة في بغداد، بحضور ممثلي الشركات المنفذة".وثمن "جهود جميع العاملين في هذه المشاريع المهمة في بغداد، وهي مشاريع متلكئة جرى إعادة العمل بها، مشيراً إلى أن التوسع السكاني والضغط الكبير على مستشفيات العاصمة أدى إلى ضعف الخدمات الصحية فيها".وأكد أن "تجربة مستشفى الشعب مثلت بارقة أمل لدى الناس، في هذا القطاع الذي يعد أحد أهم أولويات الحكومة، مؤكداً متابعته بشكل يومي للمشاريع الصحية والتقارير المرفوعة بخصوصها في والمحافظات".وشدد على "صدور توجيهات بتجاوز كل العقبات التي جرى تشخيصها، كما ستمنح الشركات التي ستلتزم بمواعيد التنفيذ وتقديم الخدمات فرص إنشاء مشاريع اخرى، مؤكداً أن هذه المشاريع ستقدم خدمة كبيرة كونها تقع في أطراف العاصمة، وهو ما سيقلل الازدحامات، ويخفض الزخم على المستشفيات الأخرى داخل بغداد".واستمع إلى "ملاحظات وشكاوى أصحاب الشركات والمهندس المقيم ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ومن بينها موضوع الكهرباء، حيث تقرر خلال الاجتماع إدراج مشروع واحد يشمل إيصال التيار الكهربائي لجميع مشاريع المستشفيات في المحافظة".