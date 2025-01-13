القبض على "رزان محمد" بتهمة المحتوى الهابط

وذكر المصدر للسومرية نيوز، انه بعد إجراءات المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، ومن خلال الجهد الأمني الفني ووفقا لأوامر قبض صادرة عن العراقي، فقد تم القبض على المدعوة "رزان محمد" بتهمة المحتوى الهابط.وشنت خلال الشهور الماضية حملة لتطويق ما وصفت بـ"ظاهرة المحتوى الهابط"، من خلال إجراءات تضمنت توقيف شخصيات اشتهرت بنشر موضوعات قيل إنها "مسيئة".