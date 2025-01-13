النجف تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء

وأكد في بيان ورد لـ نيوز، أن "هذه العطلة جاءت لما يمثله هذا اليوم من أهمية دينية على المستوى ولمكانة وقدسية محافظة معتبرا هذا اليوم هو يوم (محافظة الاشرف)".يشار الى ان مجلس محافظة اصدر قراره السابق المرقم (١٥) في ٢٠١٩/٣/٦ بإعلان محلية كل عام بمناسبة مولد بن ابي (ع).