محافظة عراقية تؤجل امتحانات الغد إلى الأربعاء

وذكر بيان للمديرية ورد لـ نيوز، أنه "تزامناً مع احتفالات محافظة بولادة بن ابي (عليه السلام) ولوجود محلية بهذه المناسبة الميمونة في ليوم غد الثلاثاء المصادف ٢٠٢٥/١/١٤".وأضاف البيان، أنه "بذلك تنوه المديرية العامة للتربية في محافظة عن شمول جميع مدارس بالعطلة المحلية على ان يتم استئناف الامتحانات يوم الاربعاء 15/ 1/ 2025 وبنفس ترتيب جداول الامتحانات المقرر في المدارس".وكان قد أعلن رئيس مجلس محافظة حسين العيساوي، اليوم الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي في ليوم غد الثلاثاء المصادف ٢٠٢٥/١/١٤ بمناسبة مولد بن ابي (ع) مستثنيا الدوائر الأمنية والخدمية.وأكد العيساوي في بيان ورد لـ نيوز، أن "هذه العطلة جاءت لما يمثله هذا اليوم من أهمية دينية على المستوى العالمي ولمكانة وقدسية محافظة معتبرا هذا اليوم هو يوم (محافظة الاشرف)".يشار الى ان مجلس محافظة اصدر قراره السابق المرقم (١٥) في ٢٠١٩/٣/٦ بإعلان محلية كل عام بمناسبة مولد بن ابي (ع).