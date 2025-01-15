العزم يدعو العالم للوقوف الى جانب غزة

دعا العزم، مساء الأربعاء، العالم أجمع الى أن يقف إلى جانب غزة في محنتها، مرحبا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف الحرب.

وقال في بيان، "نرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف الحرب على غزة، ونثمن عالياً دور قطر وجمهورية مصر العربية في قيادة الجهود الدبلوماسية التي أثمرت عن هذه الخطوة المهمة، وجميع الأطراف الدولية التي شاركت في إنجاز هذا الاتفاق".

وأضاف "كما ونهيب بالعالم أجمع أن يقف إلى جانب غزة في محنتها، عبر دعم جهود إعادة الإعمار وتقديم الإغاثة العاجلة لأهلها المنكوبين، فالتضامن مع الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة هو مسؤولية إنسانية وأخلاقية لا بد أن يضطلع بها الجميع".

وكان القطري محمد بن عبد الرحمن آل أعلن، مساء الأربعاء، نجاح جهود الوساطة المشتركة التي قادتها وقطر ومصر في التوصل لاتفاق بين حركة حماس و"إسرائيل" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن.