هزة أرضية في العراق

نيوز – محلي

أعلنت قسم الرصد الزلزالي في هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تسجيل هزة أرضية شمال شرق دربندخان في محافظة .

وقال القسم في بيان ورد لـ نيوز، ان "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية مساء هذا اليوم الجمعة تبعد حوالي 6 كم شمال شرق در بنديخان من محافظة السليمانية".

وأضاف انه "لم يثبت الشعور بها"، داعيا "المواطنين الى الابتعاد عن الإخبار الكاذبة والإشاعات والالتزام بالوصايا الزلزالية".