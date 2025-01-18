اندلاع حريق داخل مدرسة في البصرة

نيوز – محلي

افاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بأن حريقا اندلع داخل مدرسة في .

وقال المصدر لـ نيوز، ان "حريقا اندلع فجر اليوم، داخل مدرسة في التربية بمنطقة المعقل، ما أدى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية".

وأضاف ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق في أسباب اندلاعه".