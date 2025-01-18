بغداد.. مصرع معلم متقاعد بسقوط سيارته في نهر

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بمصرع متقاعد بعد سقوط سيارته في نهر في جنوبي .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "عطلا فنيا يصيب عجلة نوع كيا اجبر سائقها الذي يعمل متقاعد على فقدانه السيطرة عليها ادى الى سقوطها في النهر ضمن قضاء المحمودية".

وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن واصابة زوجته والتي تعمل معلمة متقاعدة ايضا بجروح خطيرة".