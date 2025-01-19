النيران تداهم محالاً تجارية في أشهر سوق بالسليمانية

وذكرت المدني في بيان مقتضب، أن "الحريق نشب نتيجة تماس كهربائي، وأُخمد بعد جهود مكثفة من فرق الإطفاء".وأشار البيان إلى أن "الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية".