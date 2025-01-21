جنايات الانبار تحكم بالإعدام بحق إرهابي ينتمي لداعش

وقال مجلس في بيان ورد لـ نيوز، إن "الإرهابي كان يقوم بتزويد كيان بأعداد القوات الأمنية الراقدين في مستشفى الرمادي لتنفيذ عمليات إرهابية ضدهم، فضلا عن إرشادهم بعناوين السكن الخاصة بضباط ومنتسبي الاجهزة الأمنية في مدينة كبيسة".وأضاف المجلس، أن "الحكم صدر بحقه استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 3 و5 و7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".