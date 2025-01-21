مصرع شخص بحادث سير جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بمصرع شخص بحادث سير جنوبي العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "شخصا لقي مصرعه نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل عجلة مدنية ضمن اليوسفية".

وأضاف المصدر أنه "تم القبض على صاحب العجلة وإيداعه التوقيف".