تعادل نصف انتاج العراق الحالي بالكامل.. اطلاق الاستثمار لـ 11 محطة كهربائية دفعة واحدة

وقال وزير الكهرباء خلال مؤتمر انطلاق المحطات البخارية وحضره مراسل السومرية، "نعلن فتح باب الاستثمار لـ١١ محطة غازية بطاقة ١٥ الف ميغاواط".وأشار الى ان "كانت انتاجية الطاقة في العام ٢٠٢٢ يصل الى ١٩ الف ميغاواط ليرتفع خلال عامين فقط الى ٢٨ الف ميغاواط محققين نموا يقارب ٤٠٪؜".