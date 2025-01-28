افتتاح مجسر حيوي في بغداد

وذكر مراسل السومرية، أن "وزير الإعمار افتتح مجسر في الدورة".وقال وزير الاعمار خلال الافتتاح، إن "اهمية هذا المشروع تكمن في انه يمثل نقطة ربط بين مدخل الجنوبي والجسر المعلق".وأشار الى ان "هناك سلسلة اعمال لا يزال تنفيذها مستمر لإكمال حلقة الطرق لفك الاختناقات في بغداد".