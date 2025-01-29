الوقف السني: الجمعة المقبلة غرة شهر شعبان

وذكر بيان للديوان، ورد لـ نيوز، ان "لجنة تحديد اوائل الأشهر الهجرية في الوقف تعلن ان يوم الجمعة المقبلة 31 من كانون الثاني الحالي هو غرة شهر شعبان".