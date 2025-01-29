مكتب السيد السيستاني يحدد غرة شعبان

وذكر المكتب في بيان ورد لـ نيوز، ان "يوم غد الخميس الموافق (2025/1/30م) هو المكمل لشهر رجب الاصب".وأشار الى ان "يوم الجمعة المقبل هو الاول من ايام شهر لعام 1446هـ".