في هذا الموعد.. نقابة المولدات تقرر الإطفاء العام في جميع المحافظات

وقال رئيس نقابة المولدات، الشويلي، في تصريح للسومرية نيوز، إن "الجهات المختصة لم تلتزم بجميع قرارات "، لافتا إلى أنه "على الرغم من إكمال معاملات الحصول على دفاتر الوقود المجانية، لم تُصرف الحصص المخصصة بحسب ".وتابع أن "الجهات المعنية في تطالب أصحاب المولدات بدفع بأثر رجعي من عام 2024 ولغاية الآن"، لافتا إلى أن "رئيس الوزراء قرر إلغاء القرارات المتعلقة بالضرائب، إلا أن الجهات الحكومية لم تلتزم بالقرارات".