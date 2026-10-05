10 ملايين سائح دخلوا العراق خلال 2025

وقال البدراني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الإحصائيات الخاصة بالسائحين الداخلين للعراق تُسجل بشكل رسمي في ، ووزارة الداخلية، والمنافذ الحدودية، والمطارات، وتصل كافة مخرجاتها إلى ووزارة الثقافة والسياحة والآثار".وأضاف، أن "حركة السياحة خلال سنة 2026 تعد شحيحة على صعيد العالم ودول المنطقة؛ بسبب الظروف والتحديات الأمنية التي أحاطت بالبلد، إلا أن الوضع في العام الماضي 2025 كان مختلفاً وجيداً للغاية حيث سجل دخول نحو 10 ملايين سائح، يتوزعون بين السياحة التراثية والدينية".وأكد البدراني، أن "هذا الرقم يعد كبيراً بالمقارنة مع السنوات الماضية".