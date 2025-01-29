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شخص يقتل زوجته وينتحر في سنجار
محليات
2025-01-29 | 14:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
931 مشاهدة
أفاد مصدر محلي، مساء الأربعاء، بمقتل زوجة على يد زوجها ومن ثم انتحاره بقضاء
سنجار
.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية
نيوز، إن "رجلا اقدم على قتل زوجته ومن ثم يقدم على الانتحار في قضاء سنجار بمحافظة نينوى".
وأضاف المصدر أن "قوة أمنية نقلت الجثتين وفتحت تحقيقا في الحادث".
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