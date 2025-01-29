شخص يقتل زوجته وينتحر في سنجار

أفاد مصدر محلي، مساء الأربعاء، بمقتل زوجة على يد زوجها ومن ثم انتحاره بقضاء .​

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وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "رجلا اقدم على قتل زوجته ومن ثم يقدم على الانتحار في قضاء سنجار بمحافظة نينوى".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية نقلت الجثتين وفتحت تحقيقا في الحادث".