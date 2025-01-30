"تاهو والعز لـ الله".. توقيف "جيهان الفيلي" بتهمة التشهير والتهديد

وقال المصدر لـ نيوز، إنه "تم توقيف البلوكر الفيلي (تاهو) في جوازات الكرادة"، مشير الى ان "امر التوقيف بتهمة التشهير والتهديد".يذكر أن الفيلي المشهورة بكلمة "تاهو"، ظهرت حديثاً التواصل الاجتماعي وتقوم بنشر فيديوهاتها اليومية وتقوم بالتجاوز على شخصيات معروفة وتهددهم وتعمل على تشهيرهم بطرق مبتذلة مع نشر سيارات فارهة واسعارها بالملايين على انها تمتلكها.