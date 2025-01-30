مصرع شخصين بحادث سير في دهوك

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "وفاة شخصين قبل قليل إثر حادث سير مروع وقع في محافظة دهوك، نتيجة السرعة الشديدة".وذكر المصدر أن "الحادث وقع عندما فقد سائق سيارة أجرة السيطرة على المركبة، ما أدى إلى اصطدامها بشدة".