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تقلبات الطقس في لحظات.. الأمطار الرعدية والعواصف الترابية قادمة

محليات

2025-02-04 | 01:53
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تقلبات الطقس في لحظات.. الأمطار الرعدية والعواصف الترابية قادمة
2,020 مشاهدة

السومرية نيوز – محلي
توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، تساقطا للامطار وحدوث عواصف ترابية خلال الأيام المقبلة.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، بينما يكون الطقس غائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في أماكن متعددة فيها، كما تنشط الرياح في المنطقتين الوسطى والجنوبية مثيرة غبار، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، مدى الرؤية (6-8)كم وفي الغبار (2-4)كم".
 
وأضاف أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تزداد شدتها في الأقسام الشرقية منها تكون رعدية أحياناً، أما في المنطقة الجنوبية فيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في أقسامها الشرقية، تنشط الرياح في المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى (30-40)كم/س مسببة إثارة الغبار فيهما مع فرصة لحدوث عواصف ترابية، درجات الحرارة تنخفض في جميع مناطق البلاد، مدى الرؤية (6-8)كم وفي الغبار (2-4)كم وفي العواصف الترابية أقل من 1000متر".
 
ولفت إلى أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار متفرقة فيها كما تتساقط الثلوج في أقسامها الجبلية، درجات الحرارة تنخفض في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية"، مشيرا الى ان "طقس يوم السبت القادم سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقة الشمالية، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".
 
 
 
وتابع ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غد الأربعاء في بغداد والبصرة والديوانية وواسط 23، السليمانية 14، أربيل 16، نينوى وكركوك 19، الأنبار وصلاح الدين 21، كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والمثنى وبابل وذي قار وميسان 24"، موضحا ان "درجات الحرارة الصغرى ليوم غد ستسجل 11 في البصرة وذي قار والنجف اما في بغداد ستسجل 8 مئوية وفي دهوك 6 مئوية كما ستكون 5 مئوية في أربيل ونينوى وواحد مئوية في السليمانية".
 
 

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