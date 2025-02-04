شاهد.. موكب أحد المسؤولين يتسبب بشل حركة المرور وسط بغداد (فيديو)

نيوز – محلي

تسبب موكب احد المسؤولين قبل قليل، بشل حركة المرور في ساحة الطابقين وسط .

وذكر شهود عيان لـ نيوز، ان "حركة السير توقفت بشكل تام في ساحة الطابقين وسط بغداد، بسبب مرور موكب احد المسؤولين مما سبب زخما كبيرا".

وأضافوا "ذلك سبب امتعاض الكثيرين من المواطنين"، مشيرين الى ان "هذه الحالة تتكرر دون أي اجراء رغم المناشدات التي توجه عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي".

وتساءلوا "هل المسؤول بشر مثلنا ام ماذا؟"، موضحين انه "اذا كان متخوفا فبإمكانه ان يستقل الطائرة وعدم ازعاج المواطنين".