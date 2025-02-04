شاهد.. احد الملفات الخطرة داخل هيأة الاستثمار

نيوز – محلي

كشفت تغريدة نيابية على منصة X عرقلة واضحة للجهود الحكومية الساعية لمكافحة افة الفساد والتي وجه بها محمد شياع السوداني لاكثر من مرة.

وبينت التغريدة للنائبة عالية ان "هيأة الاستثمار امتنعت عن تنفيذ قرار حكومي يسعى لنقل معاون مدير عام الى خارج الهيأة، حيث اكتفت فقط بمنحه اجازات متعددة ومتتالية ومازالت هوامشه تعتمد داخل الهيئة رغم ارتباطه باحدى مافيات الفساد اضافة لكونه احد ابرز المعرقلين لعملية الاستثمار في العراق".

هذا الامر يحصل رغم موافقة على طلب النزاهة النيابية بنقل المدعو "س هويدي" كما سمته في تغريدتها وهو يعمل بصفة "معاون مدير عام" داخل الهيئة ولديه تضخم كبير في الاموال حسب المصادر اذ يبلغ مجموع ممتلكاته نحو 14 مليار دينار ناهيك عن امتلاكه عقارات في كل من واربيل وتركيا ودبي ولبنان.

مصادر ذكرت ان "هويدي تمت احالته على الامر الديواني 29 لكنه لايزال مستمرا بالخدمة لاسباب لا يعلمها الا الراسخون في الدولة".