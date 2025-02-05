مباشرة 12 مليون طالب وتلميذ اليوم.. التربية تعلن بدء الفصل الدراسي الثاني

المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم قال، "توجه صباح اليوم الأربعاء، أكثر من 12 مليون وتلميذ إلى مدارسهم في وجميع المحافظات، لبدء الفصل الدراسي الثاني (2024 ــ 2025)، بعد استعدادات استباقية مكثفة شهدتها العطلة الربيعية من قبل الإدارات المدرسية لتهيئة الأجواء الملائمة للطلبة والتلاميذ، وتمهيدا لإعلان نتائج امتحانات نصف السنة وهي غير مركزية".وبين أن "المديريات وأجهزة الإشراف التربوي، تابعت بشكل مكثف وميداني آلية تصحيح الدفاتر الامتحانية للصفوف التي أدى طلبتها امتحاناتهم تحريريا، إضافة إلى متابعة يومية خلال امتحانات نصف السنة للصفوف الأولية التي أدى تلاميذها امتحاناتهم شفوياً".أشار إلى "استمرار الوزارة بمتابعة ملف التسرب المدرسي من خلال حملة (العودة إلى التعليم) التي أطلقت بداية العام الدراسي الحالي، بالتعاون مع مستشارية مكتب رئيس الوزراء لشؤون التربية والتعليم، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)"، كاشفا عن "تسجيل الحملة عودة نحو 260 ألف إلى المقاعد، والعدد في تزايد".