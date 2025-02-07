حادث مروع ينهي حياة اسرة كاملة على طريق بغداد – ديالى

نيوز – محلي

افاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بمصرع أفراد أُسرة كاملة بحادث سير مأساوي وقع على طريق - .

وقال المصدر لـ نيوز، إن "عجلة مدنية يستقلها 7 اشخاص قادمة من باتجار اصطدمت على الطريق قرب ناحية جديدة الشط، ما أدى الى العائلة بالكامل وعدد افرادها 7".

وأضاف أنه "تم نقل الجثث الى الطب العدلي وفتح تحقيق في ملابسات الحادث".