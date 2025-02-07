ما حقيقة اعفاء مدير الجنسية والاقامة في البصرة؟

وقال في حديث للسومرية نيوز، انه "لم يصل اي كتاب او تبليغ رسمي يخص اعفاء من الجنسية والاقامة في البصرة".وفي وقت سابق، تداول وسائل اعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده اعفاء مدير الجنسية والاقامة في من منصبه.