التمييز الاتحادية تصدر للمرة الثانية قرار تبرئة لمدير عام تربية الكرخ الأولى سابقا (وثيقة)

اصدرت التمييز الاتحادية، قرارا تميزيا بشأن تبرئة مدير عام تربية الاولى سابقا، نجم من تهمة تزوير شهادة دراسية.





الوثيقة ادناه:





وبحسب وثيقة اطلعت نيوز عليها، قررت التمييز الاتحادية "تبرئة نجم مدير عام تربية الاولى سابقا من تهمة تزوير شهادة دراسية".الوثيقة ادناه: